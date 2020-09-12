小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】境外移入確診產子 醫護如臨大敵

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增2例自菲律賓境外移入新冠肺炎病例，其中一名菲律賓籍30多歲女性（案497），是國內首起確診者生產案例，讓國內醫護如臨大敵，不但生產全程防護包緊緊，就連寶寶也被安排單獨嬰兒室隔離，成為國內年紀最小的隔離者，醫院昨天也對寶寶檢驗，結果今天出爐。據國際研究統計，母子垂直感染機率僅3％。

【2】日本駐陸大使 友台垂秀夫接任

日本政府在11日內閣會議上正式決定，由垂秀夫（59歲）接替橫井裕（65歲）擔任日本駐華大使。垂秀夫在大陸擁有豐沛人脈，資訊搜集能力倍受肯定。2013年曾一度捲入「間諜疑雲」遭驅逐。他也曾派駐台灣，擔任日台交流協會總務部長，期間與不少台灣政界人物建立起深厚友誼，並與台媒交流甚深。

【3】海峽論壇 李乾龍考慮取消隨團

前立法院長王金平將率國民黨代表團參加海峽論壇，被大陸央視主持人解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，加上共軍頻密軍演，國民黨高層透露，正在評估是否調整代表團名單，擔任副團長的祕書長李乾龍不排除取消隨團。黨主席江啟臣也強硬表態，表示「完全無法接受」，要求相關當事人應公開向王院長與國民黨道歉。

【4】李恆隆千萬交保 比噓守3禁令

史上最大立委貪瀆案，被控為爭奪SOGO百貨經營權，涉嫌行賄多名立委，企圖以「借貸說」隔空串證，遭羈押禁見38天的太平洋流通前負責人李恆隆，經檢方密集提訊，部分認罪後，提出須進行高風險手術的診斷證明，聲請具保停押。台北地方法院開庭後，11日裁准1000萬元交保，限制住居及出境、出海，及遵守「封口令」3項附帶條件，若違反其一可羈押回籠。

【5】女童全身傷不治 母疑施虐羈押

桃園市1名1歲10個月大龍鳳胎女童，疑因為哭鬧遭廖姓母親虐打，8月19日送醫急救後因器官衰竭，10日家屬忍痛拔管。由於醫院發現女童身上多處瘀傷通報家暴，廖女雖否認施虐，仍遭檢方聲押獲准，生父則以5萬元交保。

(中時新聞網)