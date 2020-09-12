055型驅逐艦首艦「南昌」艦

解放軍第8艘，也是最後1艘055型驅逐艦8月底在大連下水，意味它的結構已完成，正進入舾裝階段。觀察家說，這型驅逐艦雖有潛力安裝「航母殺手」飛彈，但這些武器得比陸基型小和輕才成。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，055型驅逐艦首艦已服役，其他7艘也都在舾裝階段。由於這型1.2萬公噸的戰艦能安裝包括反艦巡弋飛彈、面對空飛彈、反潛武器，還有攻陸巡弋飛彈等，因此廣泛認為，它是世上最強大的多用途水面艦之一。

然而，也有分析推測，解放軍未來可能將驅逐艦升級為055A型，或甚至打造能發射「航母殺手」飛彈的新型驅逐艦。

而據《軍事觀察》（Military Watch）雜誌網報導，其中一個可能是將動力系統升級為綜合全電力推進系統，讓雷射或電磁砲等高能武器也能上艦。解放軍雖有「航母殺手」飛彈，但卻是重型陸基飛彈，其中東風-21D和東風-26B飛彈8月已由火箭軍從陸上向南海發射。

此外，火箭軍還有東風-17，目前是世上第一款服役的高超音速滑翔飛彈。不過，儘管五角大廈在2020年中國軍力報告中指出，一旦解放軍055型驅逐艦發揮戰力，將會武裝反艦彈道飛彈，但至今還沒有消息傳出，這些陸基飛彈會為中方海軍改裝。

北京軍事專家李杰說，中方不太可能已將這些反艦飛彈舾裝上055型驅逐艦。他指出，對055艦來說，東風系列飛彈太大，但要將類似俄羅斯「鋯石」（Zircon）的高超音速反艦巡弋飛彈安裝上艦，卻是有可能的。

(中時新聞網)