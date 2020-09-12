Danuel House is going to miss the rest of Lakers vs. Rockets due to a "campus health and safety violation" for having a guest in his room for multiple hours. pic.twitter.com/jdpubhN8jf — Playoff Faigen (@hmfaigen) September 11, 2020

先前傳出私下讓女性新冠檢驗人員進入酒店房間的火箭前鋒豪斯，如今他的判罰正式出爐了！NBA罕見在12日發表官方聲明，強調豪斯明顯違反奧蘭多隔離園區防疫規定，即將自行離開隔離園區，且本季不能繼續代表火箭參加後續比賽。

根據NBA官方發布的聲明，豪斯確定在當地時間9月8日，違規在他的酒店房間接待1名訪客幾個小時，而且這名訪客並不具備進入隔離園區的資格，目前沒有證據顯示，其他火箭球員或是員工跟這名訪客有過接觸，或參與過這次事件。

隨著NBA發表官方聲明，也就代表豪斯根本就在說謊，先前他曾放話自己並無任何違規行為，仍被聯盟要求禁止參加西區準決賽G3與G4，間接造成火箭兩戰全敗，畢竟少了這名本季場均10.5分、4.2籃板的好手，火箭輪替陣容大亂。

唯一能讓火箭慶幸的是，疑似涉入同樣麻煩的替補中鋒泰森錢德勒，已經被聯盟澄清並未發生任何違反防疫規定的行為，且在G4回到比賽場邊板凳席，可惜錢德勒在火箭早被邊緣化，就算他可上場，恐怕也改變不了火箭即將遭到淘汰命運。

(中時 )