台北流行音樂中心開幕，執行長彭季康被解職。（游念育攝）

歷時17年的台北流行音樂中心於5日正式開幕，集結表演、科技、產業發展及人才培訓的功能，可容納6千人的流行音樂專屬表演場館，開幕當天蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得及台北市長柯文哲親臨現場。然而，沒想到執行長彭季康卻驚傳被解職，對此，北市府也做出回應了。

北流不只有表演廳、文化館、展演區，後面還有很多小的展演廳，是容納200人到6000人的流行音樂訓練也是重要基地，也設置錄音室、排練場，也有文化館。然而，據《自由時報》報導，北流董事長黃韻玲在10日召開董事會時，提出臨時提案解職執行長彭季康，出席董事全數同意，也傳出北流內部人事鬥爭嚴重。

消息曝光後，北流指出，執行長和董事長在溝通以及經營理念上有爭執，解職案也獲得董事會通過。然而，針對此人事風波，台北市副市長蔡炳坤則回應，尊重董事長決定，感謝彭季康這段期間表現。

另外，據文化部統計，流行音樂產業是文創業少數逐年成長、且國際化的戰略產業，因此也將南、北流列為新十大建設重點。2018年台灣流行音樂產業營收199.84億元、年增8.8％，其中流行音樂展演業53.27億元、年增10.3％，成長最快。

(中時新聞網)