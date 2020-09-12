基隆市中和路70巷口，於11日水公司管線破裂，除了柏油路面隆起外，整條馬路更成為水鄉澤國，由於該路段為上班、上學必經之路，除嚴重影響車輛及行人通行外，更有多戶受影響無水可用，

水公司人員表示，水管破裂是在11日上午6點半得知，便先請淨水場將降載把壓力降低，避免再次破管，並指出，中和路這邊管線很多，大慶大城的專用管尚未汰換，懷疑是這次是舊管漏水。

議員莊敬聖要求水公司多管線多加檢查，不要造成民眾的困擾，並表示，由於破管的地方在馬路中央，柏油路面都隆起，當時正在上班、上學時間，水漫馬路及人行道，因附近有幼兒園，還有很多小朋友不敢走過去。

中山區長陳信雄、中和里長蘇彩雪、和慶里長李詹淇等都在現場處理、協助，因水淹馬路影響車輛及行人通行，水公司已趕至處理，市議員張秉鈞晚間到搶修現場，並感謝自來水公司一整天的搶修，他說，該區域於晚間8點已搶修完成，並啟動復水，會在12日下午4點前完成路面重整，並擇期安排路面重新刨鋪，11日停水範圍包括中和路、基金一路129巷、新西街多條巷道。

(中時 )