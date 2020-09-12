《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日搶先爆料，繼續跟各隊代表進行視訊會議討論下個球季的NBA，目前已經確定新球季不會早於美國時間12月25日，也就是耶誕節之前開打，聯盟更表明將會提前8周宣布開幕戰時間與比賽方式。

在NBA本季進行隔離泡泡復賽之後，目前NBA傾向下個球季的比賽將會開放一定程度的觀眾進場觀戰，且會努力減少球隊旅行次數，等於減少各隊客場作戰場次，就算當前新冠疫情尚未平息，聯盟仍然計畫完成82場例行賽的安排。

不過目前暫定11月18日進行的今年NBA選秀大會，舉辦時間仍有可能改變，聯盟考慮採取虛擬選秀方式進行，也就是採取遠端視訊方式選秀，努力保證各隊可以擁有連結進入「作戰室(討論選秀房間)」的相關設備，一切都為成功防疫。

只是目前新冠疫情尚未停歇，NBA做出這些相關決定，都很有可能出現重大變化，甚至重新考慮回歸奧蘭多隔離園區進行的可能性，但屆時將會面對的是30隊齊聚奧蘭多，而是今年復賽的22隊，想必相關防疫難度也會提升不少。

(中時 )