臉書發文附圖。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

前高雄市市長韓國瑜在任時對「路平、燈亮、水溝通」相當重視，這不僅成為韓粉耳熟能詳的政績，更成為韓遭罷免、陳其邁上任後，被放大檢視的議題。3月中旬，高雄市政府在韓的領導下，榮獲內政部營建署108年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」六都交通工程第一名，韓粉認為兩位市長差很大，感嘆：「韓式康莊大道已成絕響……」

臉書粉私專頁「韓黑父母不崩潰」引述3月17日高雄市政府新聞稿《高雄市致力打造人本交通，勇奪人行環境考評交通工程第一名》，內文寫道：「為落實人本交通，高雄市政府致力提昇人行環境及道路交通安全，今年勇奪內政部營建署108年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」六都交通工程第一名，這難得的殊榮，帶給市民朋友的幫助就是路比較好走、比較平整、比較安全，而且施工品質更好了，市府將持續努力打造以人為本的交通環境，其成果亦獲營建署及使用者之肯定。」

「韓黑父母不崩潰」專頁直言：「看看現在高雄的麥式路平，給市民一條平整的路很難嗎？韓導做得到，邁導也做得到吧？」附圖則是韓國瑜擔任市長時，一身西裝筆挺出席領獎的模樣，後方以韓在任時平整通順的道路為背景。

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「817有沒有捶胸頓足？093有沒有悔不當初？067有沒有感慨萬千？」「世界上有千萬種藥，就是沒有後悔的藥！」「材料不同，師傅不同，工法不同，韓式康莊大道已成絕響……」「修路不會，只會說不會做；修桿很行，都不說默默做」、「有韓國瑜的高雄，市容明亮，道路整潔，排水溝通暢乾淨俐落，感覺起來很舒適，舒服，沒有韓國瑜的高雄短短的時間，高雄就已成了死疾的廢墟，暗淡無光的窮城弊端連連」。

(中時新聞網)