火箭雖然面對湖人居於劣勢，其實主將哈登(James Harden)表現並不差，他4戰場均29.3分、7.8助攻、4.3籃板、1.5抄截，投籃命中率47%(三分球41%)，整體來說跟他前一輪對付雷霆7戰的數據差不多。總教練丹托尼(Mike D'Antoni)說：「哈登有時候必須更自私一點。」

TNT球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)曾說，哈登是他畢生看過最厲害的1對1得分手，單以得分方面來說超過麥可喬丹(Michael Jordan)和布萊恩(Kobe Bryant)。湖人對付哈登的方式是包夾，他一過半場持球就容易被圍堵，總教練丹托尼如果希望他多得分，就得頻繁安排掩護拆掉包夾。

丹托尼G4賽後表示：「哈登一直都被包夾。我不看數據，它們很多時候不具意義，總之只要有人得分就可以了。我們仍然可以飆分但無法持久，很多時候反而製造失誤。當哈登被包夾，其他人就需要幫忙得分。」

這幾場遭到批評的人不是哈登而是丹托尼，他犯了和公鹿一樣的毛病，沒有及時改變陣型。湖人身為西區老大，第一場輸球就開始調整，中鋒霍華(Dwight Howard)連續3戰沒有上場，麥基(JaVale McGee)上場時間被壓縮，第4戰也沒打，這都是為了要強化速度以圍堵火箭打快。

(中時新聞網)