一個礦業非政府組織指出，非洲國家剛果民主共和國東部的金礦礦坑今天下午發生崩塌，預料至少50人喪命。

路透社報導，非政府組織Initiative of Support and Social Supervision of Women的總裁伊藤格瓦（Emiliane Itongwa）表示，這個災難於當地時間下午3時左右發生在稱為「底特律」（Detroit）礦區。

社群媒體照片顯示，有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近。

(中時新聞網)