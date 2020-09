一個礦業非政府組織指出,非洲國家剛果民主共和國東部的金礦礦坑今天下午發生崩塌,預料至少50人喪命。

路透社報導,非政府組織Initiative of Support and Social Supervision of Women的總裁伊藤格瓦(Emiliane Itongwa)表示,這個災難於當地時間下午3時左右發生在稱為「底特律」(Detroit)礦區。

社群媒體照片顯示,有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近。

(中時新聞網)