剛果金礦礦坑崩塌 預料至少50人喪命 07:582020/09/12 中時新聞網 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一個礦業非政府組織指出，非洲國家剛果民主共和國東部的金礦礦坑今天下午發生崩塌，預料至少50人喪命。 路透社報導，非政府組織Initiative of Support and Social Supervision of Women的總裁伊藤格瓦（Emiliane Itongwa）表示，這個災難於當地時間下午3時左右發生在稱為「底特律」（Detroit）礦區。 社群媒體照片顯示，有數百人聚集在山坡的礦坑入口處附近。 (中時新聞網) #礦坑 #金礦 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 挺川媒體大亨風向變了 傳看衰川普連任準備「敗選後」布局 - 時事 白宮發言人記者會鬼話連篇 CNN主播火大切直播 - 國際 只因說了這個中文字 南加大教授被控種族歧視 - 國際 共和黨紓困案縮水 參院闖關失敗 - 國際大事 - 中國時報 硬上女童「腸子流出」 變態男將出獄 當地急裝211支監視器 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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