前總統府發言人丁允恭被爆料過往渣男醜聞，還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，丁已請辭獲准，由於丁任高市新聞局長時，市長正是現任監察院長陳菊，藍營強烈要求陳菊秉公處理。監委紀惠容、王美玉對此案表達高度關切，表示他在局長辦公室發生性行為，與公務員應有之端正品操相違，事涉官箴（官吏應守的禮法），申請自動調查，另外，約詢兩造當事人後，若有必要將約詢陳菊釐清。

監察委員紀惠容、王美玉說，，丁允恭身為高階政務官，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有的端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查，將釐清有無利用權勢交往、有辱官箴。

由於丁允恭任高市新聞局長時，市長正是現任監察院長陳菊，藍營強烈要求陳菊秉公處理、也質疑她是否仍一味維護。至於，網路流傳丁允恭前女友男友寫給陳菊的陳情信，幕僚回應，陳菊原本對該案並不知情，也未曾收到任何陳情信，絕不護短、該查就查。

另外，據《自由時報》報導，紀惠容回應，在約詢兩造當事人後，如果有必要將約詢陳菊釐清。

(中時新聞網)