高雄市岡山區11日發生死亡車禍，41歲林姓女子騎乘機車行駛嘉新東路，至成功路口時，被同向直行曳引車林姓駕駛撞擊倒地後向前推行，林女被捲入車下遭右側輪輾壓，當場死亡。這也是高雄連續2天發生曳引車和機車的死亡車禍。韓粉認為，現任市長陳其邁路平政績與不如前任市長韓國瑜，連2日發生慘案，「還有閒情逸緻騎車收割路平？」

為體驗高市路平績效，陳其邁11日上午特地與立委李昆澤、許智傑，高市議員郭建盟、林智鴻等人一同騎乘電動機車，從鳳山行政中心延澄清路騎到寶業滯洪公園，並聽取工務局道路挖管中心的簡報。不僅如此，他更對工務局落重話表示「這不只是要求，是命令」，也歡迎民眾透過工務局新的APP一起來監工。

臉書粉私專頁「韓黑父母不崩潰」發文，寫道：「德不配位，高雄連二天發生悲劇？我們的草包市長還有閒情逸緻騎車收割路平？有時間收割韓市長的路平，有時間模仿韓市長騎車檢驗路平，不如多花點時間防止悲劇重演。不是說路平是基本功，你作秀個屁啊！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「真的很愛學，然後，又學得不像」、「風頭過了，不用演暖男了」、「他騎的路是誰鋪的啊？」「搞了老半天原來韓總是他的偶像，甚麼都要學韓總」、「問題是高雄人自己都不在乎，這有什麼好同情的」、「這樣真的很不好」、「選前04588，選後54088」。

(中時新聞網)