過度體罰真的會出人命！一名13歲泰國男孩由於沒有做功課，讓老師生氣不已。因此老師懲罰他做100個深蹲跳動作，不料這體罰成了他的催命符，第2天清晨他陳屍房間，死因是心臟衰竭。校方得知此事後表示，願意賠償並擔負所有安葬費用，並究責體罰的導師。

綜合外媒報導，名叫吉瓦克農的泰國男孩今年8月31日患病，並於9月2日被送往醫院接受治療，在康復出院後返校上課。由於病倒與身在醫院，他無法按時完成老師所規定的作業，雖向老師求情，但老師認為即使他有理由，仍須接受懲罰，否則難以服眾。老師要他當場做100深蹲跳。他掙扎地做完第100下，回家後身體狀況變差，隔日卻因父母出外工作，必須在家照顧自己和弟弟。

吉瓦克農當天早早入睡。然而，這一睡就再也沒有醒來了！他的父母於5日淩晨4點多回到家中，到房間查看2個兒子，才發現他已無生命跡象。根據法醫的判斷，他死於淩晨3點左右，死因是心臟衰竭。

這已是泰國近1個月來發生第2起體罰釀死事件，8月15日，普吉島Rajabhat大學20歲女學生參加女排比賽犯錯，被要求在逾30度高溫下繞場跑8圈，她毫無水分補充，最終因體力不支倒地死亡。

(中時新聞網)