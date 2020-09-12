蔥是家庭必備的辛香料，但買了常用不完，網友分享，每次買蔥回家，不是乾掉就爛掉，因此想詢問到底該怎麼做才對？沒想到貼文引發網友共鳴，許多主婦建議「切段、切末後放冷凍庫保存」，可以吃超久。

網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》上發文表示，她買次買蔥回家，疑似保存不當，蔥不是乾掉就是爛掉，即便放入保鮮盒也是一樣，而社團中的每個媽媽廚藝都很棒，所以想詢問一下，蔥要怎麼保存才對？

貼文一出，引發網友討論，許多主婦建議「將蔥放入冷凍庫」保存，「婆婆教我，很實用，一把蔥買回來水過，稍微瀝乾甩乾，切成蔥末放冰箱冷凍」、「切末放冷凍吃超久」、「洗好切段或蔥花，水瀝乾後放冷凍」、「冷凍保存一兩周都沒問題」。

另也有不少網友建議「買回來就種到土裡」，「直接種到土裏！ 需要時再剪下使用，記得澆水適量！」、「直接種起來，拔葉子來煮就好，源源不絕的蔥可用」、「插進土裡隨便長」。

另根據《台灣好農部落格》分享「青蔥保存三個方法」， 第一種是用白報紙包著，將蔥尖折入塑膠袋內，放冰箱冷藏即可保存6天；第二種是將蔥去頭、洗乾淨後，在保鮮盒底部放入餐巾紙，蔥白切成蔥放到盒中，再鋪上餐巾紙蓋上盒蓋，放冰箱可保存一周左右；最後則是將切好的蔥花放保鮮袋，擠出空氣放冷凍，約可保存2個月。

(中時新聞網)