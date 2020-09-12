女星劉樂妍近年將生活和事業重心移往大陸，不過鮮明的政治立場，常讓她跟網友隔空交火，日前她在微博透露在家都開冷氣給愛犬吹，卻被網友私訊不環保，還嗆她是醜女，讓她氣得公開兩人對話紀錄反擊。

劉樂妍在微博公開與網友對話紀錄，只見對方不滿她不關燈和空調，對於她「毫無環保意識」一事感到遺憾，不僅呼籲她減少不必要的浪費，更希望能自我反省，對此劉樂妍回嗆：「你有毛病吧，我24小時不關燈，因為我家裡還有人，神經病」，沒想到對方則認為劉樂妍說詞反覆，還威脅要幫她買微博熱搜揭發此事。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

對此劉樂妍不甘示弱回嗆：「是把狗當人開燈，開空調給狗怎樣，快去買呀！白癡」，而該名網友則直接反嗆：「醜女劉樂妍，醜是真醜，給你臉不要臉，人醜心更醜，來大陸禍害大陸資源，滾蛋吧你」。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

劉樂妍認為對方怒斥她浪費資源，坦言覺得相當很可笑，她狠酸：「我看你活著還浪費大米，浪費糧食呢，自己活的不如狗，還跑來嫉妒我的狗！真是個神經病！哪邊涼快哪邊去，快滾啊」，可說是火藥味十足。

(中時新聞網)