日本福井縣發生一起疑祖父亂刀殺害孫女命案！ 16歲少女富澤友美被發現陳屍在阿公富澤進家中，送醫後搶救後仍不治。警方調查，涉嫌殺害少女的兇嫌是她的86歲阿公，警方已將他逮捕。據了解，被殺害少女2個月前因為與父母吵架，搬去與阿公住，豈料發生慘死在阿公刀下的悲劇。

綜合《NHK》等日媒報導，富澤友美原本和父母同住，但2個月前和與父男吵架，氣得跑到黑丸城町的阿公家寄居。10日凌晨12時許，富澤友美的父親前去看女兒，意外發現女兒全身是血倒在地上，嚇得急忙打電話報案，「女兒一動也不動了」。福井南署警員循線趕到位於黑丸城町的這棟2層樓民宅，發現少女已明顯死亡。

福井縣警方表示，遇害少女上半身多處遭刀刺傷，現場沒有外力入侵跡象，因而朝他殺方向偵辦，但真正死因仍須等待解剖報告出爐。福井南署於同日深夜，將少女的阿公依殺人罪嫌疑逮捕。

據鄰居與調查人員的說法，富澤友美原本與父母住在福井市，大約2個月前才搬到黑丸城町與祖父同住。少女曾經對朋友說，「因為父母吵架，才搬過去（祖父家）。」

(中時新聞網)