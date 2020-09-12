大陸官媒央視新聞用戶端報導，當地時間11日，大陸國務委員兼外長王毅在莫斯科同俄羅斯外長拉夫羅夫會談後共同會見記者時，談中俄未來四大合作方向包括：做國際抗疫合作的支持者、做大國和睦共處的示範者、做前沿科技的領軍者、做國際公平正義的守護者

王毅表示，歷經70年風雨洗禮，今天的中俄關係愈發成熟、穩固、富有活力。我們為中俄關係取得的成就點讚，更要深入思考如何在新形勢下維護好、鞏固好、發展好中俄關係。這不僅攸關兩國發展振興和人民福祉，也具有全球性示範意義。雙方要在四個方面加強合作：

一是做國際抗疫合作的支持者。

疫情當前，國際社會需要團結而非自顧，協作而非推責。中俄願與各方共同努力，堅定支援世界衛生組織，做好常態化疫情防控，將疫苗作為普惠可及的全球公共產品。反對一手放任新冠病毒，一手放出「政治病毒」的不負責行徑，為國際抗疫合作營造乾淨的政治和輿論環境。

二是做大國和睦共處的示範者。

中俄分別是全球人口和國土面積第一大國，互為最大鄰國。國家的體量越大，責任也就越大。雙方將以落實兩國元首共識為核心任務，不斷深化政治互信和戰略協作，深化共建一帶一路倡議與歐亞經濟聯盟對接，推動一帶一路與「大歐亞夥伴關係」兩大倡議並行不悖，相互促進，為大國合作共贏樹立典範。

三是做前沿科技的領軍者。

中俄兩國在發展科技方面擁有巨大互補優勢和合作潛力。雙方將以舉辦科技創新年為契機，大力培育實施戰略性專案，深化科技成果轉化合作，促進人才雙向交流，鼓勵高科技、互聯網等領域企業赴對方國家創業投資，為兩國務實合作和各自國計民生提供科技支撐。

四是做國際公平正義的守護者。

今年是二戰勝利暨聯合國成立75周年，國際社會正經歷多邊與單邊、合作與對抗的歷史考驗。作為聯合國安理會常任理事國和主要新興市場國家，中俄願同國際社會一道，堅定維護聯合國在國際體系中的核心地位，遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，重申對多邊主義的承諾，積極改革和完善全球治理體系，宣導建設開放型世界經濟，攜手構建人類命運共同體。

(中時 )