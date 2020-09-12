前高雄市長韓國瑜遭罷免後，持續沉澱，其下一步總是讓大家高度關注！國民黨中評委林竹松日前曾表示，前新北市長朱立倫與韓國瑜的組合，仍是國民黨2024的不二人選。對此，資深媒體人韋安對韓若要復出拋出三問，並表示如果不能被「平反」，韓還是退隱算了。

國民黨日前舉行中評會，對於2024年總統大選，中評委林竹松認為，朱立倫與韓國瑜的組合，仍是國民黨2024的不二人選，兩人都有不錯資歷，以及寶貴的失敗經驗。只要兩人放棄個人主觀追求，不計較正副位，誠心誠意搭檔，接受黨中央徵召，肯定足以擊敗民進黨所推出的人選。

該議題引來不少議論，網路觀察家「宅神」朱學恒對此表示，大家可不可以放過韓國瑜，讓歷史繼續往下走？國民黨都快被搞死了，一個一個還想繼續鬧，是輸一次不夠要輸一輩子嗎？韋安也認為，林竹松簡直在鬧笑話，讓選民覺得國民黨愚、蠢、呆。

韋安昨再度針對相關議題發文指出，韓國瑜想要復出，只要有民意支持，這是他的選擇和權力。最重要的是，韓要先把自己「平反」，他到底是不是政治「草包」？家族有沒有被不當追殺？他在高雄的政績是否超越前任，讓後任無法追趕？他直言，如果不能被「平反」，韓還是退隱算了。

網友則回文表示「追殺他是藍綠一致的目標啊！還是別出來了」、「只要有合理的初選制度，無所謂平不平反，選贏就歸他」、「只要沒自己人扯後腿啊」。不過也有網友直言，「韓選不選是個人選擇，選民投不投他也是個人選擇。比較噁心的是藍綠都有人喜歡跳出來蹭韓這個還沒發生的議題，去關心執政黨現在的荒腔走板，總好過關心一個目前沒有任何職位的人未來動向」。

(中時新聞網)