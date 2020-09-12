臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

衛福部長陳時中因防疫有功，成政壇當紅炸子雞，代表民進黨參選台北市長的呼聲不絕於耳。陳日前受訪，對於是否參選語帶保留，表示需挺過防疫、食安、健保三支箭，更透露「看明年第一季到第二季吧」。網友痛批：「果然還是貪圖權力，跟你當初所說的又不一樣了，難道又是不得已的？」

陳時中接受電視政論節目專訪，談到是否參選台北市長？一開始說有防疫、食安、健保三支箭要挺過，但隨後又鬆口透露，要不要選「看明年第一季到第二季吧」。談到未來可能的對手國民黨籍立委蔣萬安，陳評論：「很帥，學歷很好。」至於自己，則是「老來帥」，不像曾代表民進黨參選立委的吳怡農和蔣是「天生帥」。

節目主持人直言，陳時中拍攝新造型，都是為了政治，且2000年時，陳就曾參加不分區立委的提名，表示很早就已經準備好要投入選舉，陳則回說，當時是牙醫師公會推派的。

對此，有網友痛批：「果然還是貪圖權力，跟你當初所說的又不一樣了，難道又是不得已的」也有網友回應：「拍GQ已經是我對他最大的容忍」、「從巔峰盪到谷底，有如人生跑馬燈，這般光景並不是人人都能馬上嘗過的喔！真是時勢造就人，成也是你敗也是你啊」、「一味的奉承上意，以為大家都很好騙，姚文智都比你好多了！起碼不會像你大轉彎！」「不要毀滅他好嗎！」「跌落神壇就不選的意思囉！」「戲精」、「演很久了」。

(中時新聞網)