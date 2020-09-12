中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」12日刊發〈搞唯我獨尊強權霸凌那一套沒有出路〉文章指出，美國國務院日前要求中國駐美高級外交官訪問美高校和會見美地方政府官員、中國駐美使領館在館外舉辦50人以上文化活動均須報美國務院審批，中方已對美駐華使領館人員活動採取對等限制。美方有關行徑完全違背國際法和國際關係基本準則以及《中美領事條約》，於法無據、於理不合、於情不通。

文章表示，美方以所謂「對等」為由對中國駐美外交領事人員無端設限、人為製造障礙，是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏，也是公然違背《中美領事條約》有關規定。在處理對華關係方面，這是美方各種「肆無忌憚、蠻橫無理」表演的最新劇本。

文章認為，需要警惕的是，美國一些政客已把嚴重違反國際法和國際關係基本準則、嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往的挑釁，當成了「家常便飯」──頻頻扮吃虧、裝無辜、潑髒水、下絆子、拉圈子……在喪失理性和自信的「反華妄想症」中，他們全然拋棄公平正義，肆無忌憚大搞「脅迫外交」「制裁外交」「謊言外交」「甩鍋外交」。

世人皆知，美方出台針對中方的最新設限，根本就不是要什麼「對等」，不過是出於政治私利要揮一揮大棒、逞一逞霸道。美國媒體指出，美國政府上周宣布對中國駐美外交官的新限制以及面向多邊機構出手新制裁措施，都是破壞國際秩序的魯莽舉動。

文章直指，「反華妄想症」撐不起門面，因為沒有任何人能夠違背歷史規律和客觀現實。中美關係，對中美兩國、對世界都很重要。中美雙方任何時候都應保持溝通管道暢通。中國駐美使領館將繼續與美國社會各界保持正常交往，中方將繼續支持兩國社會各界開展正常交流合作，這是循公道、順民意的理智選擇，也是有格局有胸懷的真正大國外交。

文章強調，美方應糾正錯誤、改弦易轍，停止對中美關係的干擾和挑釁，構建客觀冷靜的對華認知，制定理性務實的對華政策。唯我獨尊、強權霸凌是沒有出路的，中國對發展中美關係的政策立場沒有變化，保持高度的連續性和穩定性。希望美方一些人順應時代潮流和普遍民意，採取建設性態度，摒棄衝突對抗思維，走對話合作之路，讓中美關係重回正確軌道。

(中時 )