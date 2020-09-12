洋基隊今（11）日起與金鶯隊展開4連戰，包括今天的雙重賽。首場由王牌投手寇爾先發，之前他苦吞3連敗，過去9場先發被擊出13支全壘打，挨轟率偏高。今天他總算比較像樣，完投7局只被擊出2支安打、沒有全壘打，送出9次三振，只有1次四壞球、無失分。終場洋基以6比0擊敗金鶯，寇爾拿下完封勝，戰績4勝3敗，自責分率下降至3.20。

洋基今天打擊也很有發揮，1局下勒瑪修首打席全壘打，老將賈登納隨即補上2分炮，洋基取得3比0領先，奠定勝基。2局下很少先發的捕手凱爾東岡也開炮，本季首轟，是1支2分全壘打，打進個人本季的第1、2分打點，勝負已無懸念。

6局下托瑞斯、陶企曼連續2支安打，洋基攻下第6分錦上添花，寇爾投得更無壓力，一掃3連敗與過去16局裡挨6轟的窘境，拿遭完封勝。

此外，今天是美國時間9月11日，19年前的今天發生「911恐怖攻擊件」。寇爾特別戴上印有「NYPD D（紐約市警察局）」的球帽，用意是向在「911事件」裡犧牲的警消人員致敬，相當有心！

(中時 )