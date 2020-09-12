張靚穎在節目上用歌詞自嘲。（圖／翻攝自中國新說唱微博）

35歲海豚音女王張靚穎5年前在演唱會上向經紀人馮軻求婚，但這樁婚姻沒獲得媽媽點頭，維持兩年就告終。最近她開直播，途中突然出現黑粉留言罵她「小三」，外型甜美的她罕見開腔，反擊說：「那個說小三的給我滾出去」。

張靚穎早年參加《超級女聲》出道，2015年她在演唱會上突然拿著麥克風說不想再等，公開和經紀公司CEO馮軻戀情，而馮軻2005年和前妻離婚，2016年張靚穎和馮軻在義大利舉行婚禮，張靚穎母親張桂英不僅沒到場，還發公開信批評馮軻騙財騙色，更害她女兒在不知情的情況下誤當第三者。

之後，張桂英扣押張靚穎的證件，不讓女兒跟女婿完成結婚登記，2018年兩人傳出婚變，張靚穎還被拍到先前當她伴郎的小提琴家陳秋蒔半夜約會。昨張靚穎在《中國新說唱》用RAP主動回應此事，歌詞說：「我的現男友，也是我的前伴郎，以前的事情，我倆經常當成笑話講，撕我這事，沒人能比我媽強，但這對母女感情，完全也是沒影響。」

張靚穎昨晚開直播，過程中有人突拿她上段婚姻嘲笑，批評她當小三，張靚穎沒裝作沒看到，正面回嗆：「那個說小三的給我滾出去」，網友回應：「對鍵盤俠不用客氣」、「張靚穎真性情，愛了愛了」、「懟的好！鍵盤俠沒有心」、「說她是小三的證據呢，空口傳謠自以為是滾」。

(中時新聞網)