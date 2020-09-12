陳姓通緝犯擁槍自重還放話要與警火拚，遭苗栗警方鎖定，9日圍捕逮人，並搜出槍枝及毒品，訊後移送苗栗地檢署偵辦。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳姓通緝犯擁槍自重還放話要與警火拚，遭苗栗警方鎖定，9日圍捕逮人，並搜出槍枝及毒品，訊後移送苗栗地檢署偵辦。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

1名45歲陳姓通緝犯平時擁槍自重，甚至對外揚言遭遇警方攔查，不惜持槍火拚，苗栗警分局經過1個多月的追查，日前掌握他的行蹤，9日下午5點30分在公館鄉1處巷道成功圍捕陳男，搜出改造手槍1支、空氣槍1把、子彈35顆及安非他命9包共131公克，依法移送偵辦，警方表示，陳男目前羈押中。

苗栗警分局偵查隊獲報1名陳姓男子，因涉犯槍砲及毒品等罪嫌，被苗栗地檢察署發布通緝，他不僅擁槍自重，還對外放話「若遇警盤查不惜一戰」，苗栗警方經過1個多月追查，9日下午接獲線報，陳男開著賓士車載女友出沒於公館鄉大坑村一帶，疑似要進行毒品交易。

苗栗警分局長賴銘助指示偵查隊組成專案小組前往查緝，以圍捕技巧一路尾隨陳男的賓士車，趁他下車無防備之際，一擁而上將他逮捕，並在車內搜出安非他命9包共131公克，在儀表板下方找到藏著的改造手槍1支、空氣槍1把、子彈35顆，全案訊後依通緝、違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局指出，《槍砲彈藥刀械管制條例》於今年6月12日修法施行，警政署持續推動肅槍工作，為防止持槍犯案，有效打擊不法，秉持「向上溯源、向下刨根」的策略，將持續追溯槍枝來源。

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(中時 )