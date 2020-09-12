瑞工機械科設立「自動化教學中心」，全力推動教育環境創新。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳高工機械科在數十年來以培養機械技術專業人才不遺餘力，更設有北台灣公立學校唯一的機械類建教合作班，機械科的教育目標以「傳授機械製造基礎知識」、「訓練機械製造、設備操作與維護之基本技能」，並能「養成良好的工作習慣與職業道德」為主。

瑞芳高工指出，機械科在專業技術課程規劃涵括三大不同技術領域階段，首先會以「精密機械製造領域」與「數值控制領域」為基礎，培養學生機械加工（鉗工、車床工、銑床工）、電腦繪圖與數值控制機械加工等技術，同時規劃學生考取技能證照，如機械加工丙級、車床工丙級、電腦立體繪圖丙級與CNC銑床乙級等。

瑞工說，因應工業4.0自動化技術發展的浪潮，第二階段則規畫「自動化領域」課程，讓學生具備工業4.0的自動化基礎技術，如基礎電學、氣油壓控制、可程式控制、機電整合與機器人實習等課程，規劃學生考取技能證照，如氣壓丙級與機電整合丙級，並且瑞工還特別提出「紅海策略」，培養學生專業技術含量，同時具有廣度與深度的教育目標，近三年來考取6張證照的有5位，5張證照有27位，殊為不易。

最後一階段瑞工則配合「新北創新教育加速器計畫」的「藍海策略」，提出「教育環境創新計劃」，建構適合技術高中學生的學習的「自動化教學中心」為目標，增加「自動倉儲」、「智慧物料物流」與「自動光學檢測」等三個自動化課程與設備，深化學生自動化技術。

瑞工表示，「教育環境創新計劃」總經費達900萬元，分三年實施，並透過CNC銑床乙級檢定標準化程序，自動讀取尺寸，根據乙級檢定精準度，初步判別檢定結果，進行實地演練與操作，增進智慧機器的基本概念，同時建立雲端影像與尺寸判別。

瑞芳高工校長顏龍源表示，要特別感謝新北市教育局對於加速器專案計畫各方面的經費補助，讓瑞芳高工機械科的專業教育可以繼續傳承並發揚光大，同時也感謝瑞芳高工機械科老師們，多年來對於培育機械專業人才的努力與投入。

(中時 )