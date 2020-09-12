9月15日起，華為5G晶片斷貨大限將至，據供應鏈透露，華為近期已大量囤貨，為斷供預做準備。對於遭美國禁令打壓，華為消費業務軟件部總裁王成錄回應表示，大陸所有行業都該清醒了，晶片問題讓企業反思，限制反而是機會，危、機並存。

快科技報導，王成錄周四在華為開發者大會上提到，晶片問題涉及到的技術非常複雜，華為在這方面，困難一定有，毫無疑問。但他認為，晶片問題上，大陸所有行業現在應該都清醒，並給了企業反思，沒有選擇就是最好的選擇，「限制反而讓大家有一個非常好的機會，危、機並存」。

報導指出，華為已經對外在環境做了最壞打算，按照既定節奏，繼續加大研發，推進業務向前。不論是智能手機，還是5G基地台，或者是晶片，華為此前已經表態不會放棄。

華為開發者大會正式宣布自家鴻蒙系統升級至2.0版本，並於12月發布手機版本，應對美國全面圍堵。鴻蒙2.0可更廣泛應用至大屏幕裝置（包括智能電視、平板等）、智能手錶及車機系統，並將於12月發布手機系統版本，明年華為智能手機將全面升級支持鴻蒙2.0。

(中時新聞網)