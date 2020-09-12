南投縣某高中生日前遭爆料，仗勢父親是警察，性侵同班弱勢家庭女學生長達2年，消息曝光後引發眾怒，網友們紛紛肉搜該間學校與男學生身分，並公布男學生個資、照片，連男學生的警察父親個人臉書留言板，也被網友謾罵灌爆。雖然事發後該校校長出面鞠躬道歉，但事件已波及整個校園與學生，有學生走在路上竟無辜遭謾罵：「人渣學校的學生」、「垃圾學生」。

南投縣日前爆發男高中生長期性侵女同學案後，11日傳出受害女學生不只1人，上午該校校長也出面鞠躬道歉。（民眾提供／林心柔南投傳真）

校方表示已出動輔導機制。（圖／校方提供）

該校校長昨天證實，性侵女同學的男學生，新學期剛開學就由他的警察父親代辦理休學，受害女學生也請長假，仍在思考是否繼續就讀。儘管事件已稍平息，可是該校卻有學生控訴，受到該名男學生影響，現在走在路上都會被罵，上學的路上遭人指指點點，還被罵「人渣學校的學生」，讓他氣的在網路上寫說：「該名男同學的行為不能代表學校，又不是我做錯，為什麼要罵人。」

南投某高中生性侵女同學案，警方出面回應。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）

也有學生出面指控，他今天穿著校服準備上學，同樣遭到路人異樣眼光看待，被指指點點，希望網友能夠考慮其他1千多名無辜學生的感受。

據了解，該校約有1000多名學生，事發後除了被嗆罵「人渣學校的學生」、「垃圾學生」，也遭到言語霸凌與排擠。對此，不少家長難過反表示，希望別讓「1人犯錯，全校學生受罰」，還給學生們安靜的學習環境。

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(中時新聞網)