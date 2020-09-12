【現場直播】高雄前鎮乙烯管線外洩 陳其邁聯訪說明

高市前鎮區無障礙之家及原住民故事館中間的巷弄，日前例行性巡檢，發現疑似乙烯管線洩漏，直到11日下午3點38分才爆表，測到8萬多ppm濃度，恐有爆炸疑慮，高市府緊急封路，高雄市長陳其邁昨傍晚5點40分左右抵達現場坐鎮指揮，並於今(12日)上午9時許進行說明最新狀況。

陳其邁指出，第一時間最重要擴大警戒範圍，採取人員撤離，並將輸送管線內部氣體排空，到11日晚上22點左右進行有關的動作把殘留氣體排空，測到有濃度持續往下降，但因為加壓讓土壤中空氣往圓孔蓋移動，因此汙水下水道鋼管也持續監測、人員撤離；十點後把管線內部氣體排除，為確保民眾公共安全，採取嚴謹作法，持續在這裡監測氣體濃度。

陳其邁說，相關單位也都仍在這裡，目前問題出在「測點二」，已要求廠商周一提專案報告，而他昨晚約十點也有去探視安置的居民，狀況還好。

有關訊息通報較慢問題，陳其邁強調自己第一時間約在三點二十分就知道，第一個動作請警消去現場，副市長去前進指揮所，也請中油等相關單位在第一時間處理；但對外的資訊通報依過去模式處理，不是那麼迅速，要需檢討，上午有開會，已要求日後公安事件或救難情事會迅速公開說明；他也要跟媒體抱歉，這部分要改善。

(中時新聞網)