德國好手祖維瑞夫(Alexander Zverev)12日勇闖生涯首次大滿貫決賽，他以五盤3-6、2-6、6-3、6-4、6-3大逆轉戰勝布斯塔(Pablo Carreno Busta)。布斯塔，就是前次靠著喬柯維奇(Novak Djokovic)失格而好運晉級的西班牙選手。換言之，祖維瑞夫這一仗原本的對手可能是喬柯維奇。

「我看著計分板，不敢置信自己在大滿貫準決賽連輸兩盤，我是被看好的那一方，怎麼可以打這麼爛。」祖維瑞夫賽後說：「我自知必須打得更好，我從未在落後兩盤之下大逆轉，這也是生涯首次。我很高興這發生在大滿貫的準決賽，我真的很興奮，但還有最後一步要走。」

美網男單的前一次準決賽大逆轉要回溯到2011年，喬柯維奇在準決賽被費德勒(Roger Federer)逼到絕境，喬帥救下兩個賽末點，連贏3盤淘汰費德勒，並且在決賽打敗納達爾(Rafael Nadal)摘冠。今年的4強對戰陣容遜色不少，祖維瑞夫的表現依然精彩，足以在美網歷史留下一筆。

另一場準決賽比較晚才開打，祖維瑞夫說：「我一定不會錯過，那場肯定很有趣，大概也會打很久。我等不及要打決賽了。」祖維瑞夫生涯的五盤大戰累積14勝6敗，可說是耐力戰的高手。決賽若打得愈久，情勢就對他愈有利。

(中時新聞網)