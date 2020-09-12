藝人澎恰恰上個月召開記者會，宣布積欠2.4億元債務宣告破產，雖然靠房產還掉一半，但其餘的尚無能力償還，盼債主多給他一些時間，而他表示在低潮這段時間，有許多人跳出來無私幫助，感受到無比暖意，但對於欠他錢的人此時卻悶不吭聲，不禁感嘆：「你是否能安心入眠」。

澎恰恰凌晨在臉書寫下「人情冷暖」四個字，表示宣告破產後，許多人仍願意拿錢出來援助他，坦言內心相當感動，此外也感謝債主願意給他時間，並允諾：「會在最快的時間，用我僅存的歲月給大家交代」，接著話鋒一轉，提到欠他錢的人此刻卻悶不吭聲，甚至相應不理，讓他不禁感嘆：「朋友是什麼？」更撂下狠話：「一拖再拖，終於因為你的作為而讓人幾乎萬劫不復，有一天我會公布姓名及數字」。

接著澎恰恰語重心長表示：「該還我錢的人請將心比心，在我被逼債時，我還在等你還錢，是否要我把名單給債權人去處理，我信任你，而你是否能安心入眠」，最後不忘喊話債主：「我持續做最大努力！不需太久，我會翻轉這一切.請相信我的誠意及毅力」。

對此網友紛紛留言打氣：「相信你可以做到的，人在做天在看，希望你未來一切順心，加油」、「人情冷暖，為你加油我們都在，你必不孤單一人、「你很勇敢沒有任何逃避，你可以的」。

(中時新聞網)