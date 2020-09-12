總統府前發言人丁允恭陷劈腿4女醜聞，遭記者前女友爆料，擔任高雄新聞局長時期，多次在辦公室內發生性關係，引發外界譁然，他也辭職獲准。對此，丁允恭的前妻嚴婉玲今(12日)上午首度在臉書回應此事，她發表3點聲明，並祝福所有在關係中受傷的女性可以逐漸平復、走出陰霾。

嚴婉玲聲明中提到，第一、我與前夫丁先生日前已由共同租賃處各自搬遷，已與對方生活無涉。

第二、我目前致力於尋找地方政治革新的可能性，無意回應任何對於私人情感的細節探詢。第三、祝福所有在關係中受傷的女性可以逐漸平復、走出陰霾。

另外，在醜聞爆發當天，丁允恭則是發出聲明表示，有關週刊報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾，對此深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

至於，丁允恭被爆出任高雄市府新聞局長期間，上班時間把辦公室當「炮房」，更是引起輿論譁然。監委紀惠容、王美玉對此案表達高度關切，質疑丁允恭有無利用新聞局長的身分，進行權勢交往，有無有辱官箴情事，因此主動立案調查。

(中時新聞網)