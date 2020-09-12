中信兄弟本周在台南與統一獅進行3連戰，首場以12比2大勝，第2戰黃衫軍由本土新生代王牌黃恩賜先發，他從7月24日之後便未在一軍投球，暌違50天終於歸隊先發。獅隊則由38歲老將潘威倫把關，他是中職史上的勝投王。

中信兄弟新生代王牌黃恩賜戰績7勝1敗、自責分率3.94。開季寫下7連勝戰績，7月24日對獅隊主投6.1局被敲7安，包含蘇智傑、林祖傑2發全壘打，另送出3K、2保送，失掉6分自責分，吞下本季首敗。

7月29日象隊基於保護的立場，讓他暫時關機下二軍，直到8月28日、9月3日才重返投手丘先發，分別對味全龍及獅隊二軍，為復出一軍調整。總計7局投球被敲12安，送出9K、1保送，失掉7分（3分責失）。

陣中本土王牌重返一軍先發，對中信兄弟來說是爭取勝利的大好機會。黃恩賜本季平均被打擊率2成44，對獅隊的被打擊率則為2成87，其中以林祖傑對戰最有心得，9打數竟敲出6安、包含2轟，打擊率高達6成67，黃恩賜得小心猛獅打線大開口。

聯盟史上勝投王「嘟嘟」潘威倫目前戰績2勝4敗，自責分率率8.73則偏高。上一場勝投是在7月28日對戰富邦悍將拿下，近5場先發一勝難求，更吞下2敗。上周對象隊主投5局被敲7安，送出5K、有2保送，失掉4分自責分，表現不差，可惜等不到隊友火力支援而吞下敗投。

嘟嘟本季對戰中信兄弟被打擊率3成27偏高，曾被王威晨、周思齊、蘇緯達擊出全壘打，而周思齊、岳東華、高宇杰的對戰打擊率皆超過5成，嘟嘟尋求本季第3勝得想辦法封鎖象隊打線。

(中時 )