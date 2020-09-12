不到最後關頭，金塊絕對不肯放棄！前3節一路落後的金塊，竟靠末節一波11比0扭轉戰局，更靠麥克波特最後1分11秒投進關鍵三分球，最後以111比105逆轉擊退快艇，卻在西區準決賽仍居2勝3敗落後，雙方G6將於14日進行。

快艇上半場就靠里歐納德、保羅喬治兩大明星前鋒，以及主控貝弗利的火力，很快擴大領先差距到兩位數以上，金塊只能陷入苦苦追趕窘境，打完上半場，快艇取得56比44領先，里歐納德半場就摘14分，喬治也拿13分，貝弗利10分。

只是金塊持續緊咬不放，打到末節，更把落後差距縮小到2分，甚至靠著約基奇最後7分06秒三分球，取得89比88超前，更帶起金塊一波11比0猛攻，擴大金塊領先差距來到6分，甚至打到最後3分鐘，金塊仍以102比94領先快艇。

快艇馬上回以6比0小高潮追上，不過麥克波特最後1分11秒投進關鍵三分球，幫助金塊105比100領先，接著雙方陷入罰球大戰，直到最後9.7秒，麥克波特兩罰俱中，擴大金塊領先到6分，總算確定金塊勝局，也把戰局延長到G6。

賈瑪莫瑞攻下全隊最高26分，另有8籃板、7助攻，約基奇也拿22分、14籃板，米爾沙普17分，麥克波特全場只拿7分，卻在最後71秒內包辦5分；快艇以里歐納德36分最高，保羅喬治26分、6助攻與6籃板，馬可斯莫里斯12分。

(中時 )