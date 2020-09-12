捷克參院議長維特齊率團訪台引起討論風潮，但大陸外交部長王毅稱此舉將讓捷克付出代價，隨後捷克知名鋼琴製造商佩卓夫稱陸客戶因擔憂遭制裁而臨時取消價值700萬元訂單；而陸大陸文化和旅遊部於11日公告指出，由於捷克境內新冠疫情出現塊出反彈跡象，提醒公民暫勿前往捷克旅遊。

先前維特齊（Miloš Vystrčil）訪台後，北京對此大為不滿，除了王毅稱捷克會因此付出代價之後，就傳出佩卓夫鋼琴商因北京客戶擔憂捷克恐遭制裁而取消700萬元訂單，不過捷克富翁柯瑪瑞克（Karel Komárek）表示，他願意訂下原先遭取消的訂單，並捐給國內學校，藉此展現捷克的驕傲與團結。

至於陸方提醒民眾勿往捷克旅行，是否可能已限縮旅客作為報復手段，路透社報導，捷克近期疫情確實升溫，11日境內新增1382起新增確診，創下單日確診最高紀錄。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情地圖，捷克迄今累計3萬2413人感染、448人病故。

另外，中共中央對外聯絡部部長宋濤近日與捷克共產黨主席、眾議院第一副議長菲利普（Vojtech Filip）視訊通話時表示，希望捷克主流人士與率團訪台的捷克參議院議長維特齊等人「劃清界線」。菲利普也表示，維特齊一行訪台是捷克極少數人的個人行為，不會改變捷克對中政策，也不代表捷克民眾的意願。絕大多數捷克民眾都積極支持同大陸加強友好與合作。

(中時新聞網)