國民黨將派前立法院長王金平參加海峽論壇，卻遭大陸央視女主播解讀是向對岸求和，對此，國民黨主席江啟臣今天表示，參加海峽論壇是交流、不是求和，而追求和平是參加相關論壇最大的目的，詢及黨內湧現反對參加海峽論壇的聲浪，是否有可能不參加，江說，此行是為了交流，而非為參加而參加。

國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、黨祕書長李乾龍、國民黨立委賴士葆、台北市議員羅智強、鍾沛君、徐宏庭等人，上午現身台北木新市場，推廣反瘦肉精美豬食安公投，爭取買菜的民眾停下腳步，一同加入連署。

國民黨主席江啟臣、前總統馬英九等人今天前往木新市場，推廣反瘦肉精美豬食安公投。（趙婉淳攝）

被問到大陸官媒央視女主播以「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，解讀將代表國民黨參加海峽論壇的前立法院長王金平，對此，江啟臣鄭重表示，參加海峽論壇是交流，不是求和，而追求和平是參加相關論壇最大的目的。

馬英九說，兩岸現在完全沒有溝通，若能夠由王金平率領的代表團去參加海峽論壇的話，「這是好事情」，因為再不溝通下去，真的非常危險。

江啟臣強調，兩岸的交流、溝通、對話非常重要，尤其在兩岸情勢相對緊張的狀況下，「我們不應該只有一種選擇」，如何有效溝通與交流，並降低緊張情勢、確保台海安全、兩岸和平，這也是作為最大在野黨的國民黨的責任，但交流不應被汙衊成所謂的「求和」，針對此說法「完全無法接受」。

不過，黨內湧現一股反對參加海峽論壇的聲浪，詢及有無可能不參加，江啟臣表示，參加海峽論壇是為了交流，不是為參加而參加。面對媒體四度追問黨團總召林為洲認為既然對岸那麼不友善，海峽論壇相見不如不見，江啟臣避而不談，快速驅車離去。

(中時 )