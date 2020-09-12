大陸一段「少女遭多名男子性侵」影片近日被瘋傳，影片中一名身穿白上衣的少女，被多名男生強壓在床上，雖然不斷掙扎狂喊「住手、放開我」，仍被影片中多名男子性侵得逞，網友看後感到心痛，氣的向警方報案。警方調查後10日表示，事發地在河北省，涉案男子全都未成年，已將他們全部逮捕。

據《澎湃新聞》、《新浪新聞》等陸媒報導，多名男子不僅將少女強壓在床上性侵得逞，還用手機錄下過程，過程中不斷對著鏡頭露出詭異微笑，為了不讓少女喊叫，還出現用娃娃摀住她的嘴巴。

網友看到這段影片全部一肚子火，氣的決定向大陸網路違法犯罪舉報網站檢舉：「一群男生強行與一名女孩發生性關係，女孩全程有抗拒，視頻內容實在讓人痛心，望您們可以調查一下，救救視頻中的女孩吧！」。邢台市警方獲報，10日公布已逮捕涉案的多名少年，但不會公布多資訊。

大陸網友看了紛紛憤怒表示「這不是保護未成年人的理由，現在只希望儘快調查清楚，保護受害者，嚴懲罪犯！無論他們幾歲」、「這幾個罪犯如果未滿14歲，別說是輪奸少女了，就是把少女X了，也有未成年保護法罩著他們」、「應該保護的是未成年受害者，應該懲罰的是未成年加害者」。

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(中時新聞網)