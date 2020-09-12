針對資深媒體人周玉蔻爆料，國民黨立委蔣萬安開始在選區外的北投區開設服務處，是因為前高雄市長韓國瑜想選台北市長，對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天表示，沒接到韓國瑜或韓粉，指稱韓國瑜要參選台北市長的任何消息，那是綠營在見縫插針，韓國瑜也不是什麼位置都要的人。

至於綠營拋出韓國瑜消息是否別有目的，黃呂錦茹上午出席木新市場，推廣反瘦肉精美豬食安公投時受訪說，那是在見縫插針吧！韓國瑜也不是什麼位置都要的人，以後藍軍如果要他幫忙輔選，我想韓國瑜是會盡力輔選的。

近日國民黨內有意參選台北市長的立委蔣萬安、議員羅智強，頻同台出席活動，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，兩人都是國民黨菁英，他們說共同努力，未來選舉也會強強聯手，羅智強也表示會盡全力幫助蔣萬安、參選人，也不見得到時候是蔣萬安，國民黨有提名機制，提名出來是哪一位出線，其他人就要集結起來幫忙。

詢及蔣萬安動向，黃呂錦茹說，蔣萬安以立院優先，為美豬問題發聲，這是他的基本功，其實我們有發現他開始在台北各行政區走動，有別於過去只專注自己的選區，他也覺得自己對市民要有更多的服務。

(中時 )