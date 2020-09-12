立委蔣萬安有「立院男神」之稱，被藍營支持者寄予厚望，更視為下屆台北市長「必勝人選」。挺藍粉專卻表示，民進黨恐複製2019年模式，莫名其妙引入柯文哲的民調擠掉賴清德一樣，再度利用韓國瑜擠掉蔣；而這一招，也是民進黨想選上台北市長的唯一方法。

周玉蔻日前在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中直言，面對蔣萬安這樣的必勝人選民進黨根本沒有所謂的「一軍」，現在就能看出，2022年台北市長大選民進黨「玩完了」、「輸了」；何況，國民黨內還有韓國瑜在後。周更指出，民進黨內很多根本選不上的「無聊份子」，並點名立委吳思瑤、何志偉選不上還一直在「蹭什麼蹭？」基隆市市長林右昌與新竹市市長林智堅，兩人都上過自己節目，都是很優秀的人才，但兩人恐不敢離開所屬地盤。

在座來賓民進黨發言人顏若芳回應，現在談2022年選舉還太早，眼前最重要的是防疫跟美豬議題。至於衛福部長陳時中，是否代表民進黨參選台北市長？顏表示，不管任何人都有機會；也坦言台北市對民進黨而言向來就是艱困選區。

對此，臉書粉私專頁「小聖蚊的治國日記」發文道：「民進黨選上台北市的唯一方法就是複製2019年的模式，利用韓國瑜擠掉蔣萬安。所以你最近才會看到這麼多莫名其妙的新聞。就像去年利用莫名其妙引入柯文哲的民調擠掉賴清德一樣，最後製造出最理想的沒有賴清德、沒有柯文哲、沒有郭台銘的局面。」

言論一出，網友討論熱烈，紛紛回應：「綠可以放下韓導了嗎？一下選桃園市長，一下選台北，最大韓粉應該是他們」、「因為韓太好利用了啦！」「原來韓是綠的救世主，讓民進黨魂牽夢縈」、「民進黨最佳助攻員＋芒果樹，怎麼可以放過！」「事實上是這樣沒錯啊，不然你以為上次總統大選真的那麼多人挺蔡英文？」

(中時新聞網)