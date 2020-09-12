氣象局長鄭明典12日在臉書發文表示，今天靠山區部分午後對流發展的機率高。(圖擷自鄭明典臉書)

入秋第一道鋒面來了，雖然力道微弱，但其鋒面具有更多對流性質，仍有可能出現短時強降雨、雷雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，大氣不穩定，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，要注意較大雨勢。台灣颱風論壇提醒，周末出遊小心瞬間大雨！

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，今日至下周一(12至14日)微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，迎風面北台灣氣溫略降、稍轉涼；北海岸及宜花地區轉為有局部雨，北部也會略受影響，雲量增多有局部短暫雨；大氣不穩定，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，應注意較大雨勢。預估今日各地區氣溫，北部24至31度、中部24至34度、南部24至35度、東部23至35度。

氣象局表示，今鋒面接近，使得大氣環境更加不穩定，尤其是北部地區，可能會有局部短暫陣雨或雷雨，更長期一點來說，這4~5天台灣都處於水氣充沛的區域，建議大家外出攜帶雨具以備不時之需。

台灣颱風論壇說，今早鋒面會快速掃過，雖然鋒面本身不強，但足夠讓北部、宜蘭有一波雨勢了，而且陣雨可能會一路順手下到午後。其他地方早上還沒事，但午後下雨機會將直線上升，鋒面通過，加上在低壓帶，環境不穩定，午後全台午後陣雨機會高。尤其是北部、東部、中南部山區，周末出遊小心瞬間大雨！

(中時新聞網)