高雄前市長韓國瑜2019年在峇里島度假時與家人打家庭麻將，未料事隔半年後照片突然曝光，引發風波，韓國瑜則質疑，是不是選上市長後就一直被「跟監」？當時此事也引發外界討論。然而，如今總統府前發言人爆出桃色風波，資深媒體人韋安則斷言，「韓國瑜打個麻將被查翻，丁允恭根本沒事。」
當時高雄市議員林智鴻爆料稱韓國瑜除夕到峇里島度假時打麻將，要韓公開說明聲稱「擔任市長以來沒再打過一場麻將」是記錯還是說謊？對此，韓國瑜澄清，一行人就摸一下，沒玩錢也不是賭博，雖然知道有人在拍，但認為對方是遊客，所以沒在意。韓強調，照片所拍的是他和家人在度假，不在高雄，更不是打賭博麻將。
然而當時照片曝光後，也掀起一陣討論。而最近丁允恭陷劈腿4女醜聞，遭記者前女友爆料，擔任高雄新聞局長時期，多次在辦公室內發生性關係，韋安11日則在臉書寫下，「韓國瑜打個麻將，牌咖王小姐上法院，被查翻。高市、總統府副發言人辦公室尋歡，除了辭職，根本沒事。」
而這篇貼文曝光後，不少網友則紛紛留言表示，「韓國瑜至今還在被追殺中，一舉一動媒體還在大肆報導」、「顏色很重要」、「心裡插著刀（愛將）...難以訴說」、「進步價值提升另一個層次」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。