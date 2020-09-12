高雄市議員林智鴻接獲網友照片爆料，指高雄巿長韓國瑜今年除夕到峇里島度假時打麻將，同桌的還有立委許淑華。(翻攝林智鴻臉書)

高雄前市長韓國瑜2019年在峇里島度假時與家人打家庭麻將，未料事隔半年後照片突然曝光，引發風波，韓國瑜則質疑，是不是選上市長後就一直被「跟監」？當時此事也引發外界討論。然而，如今總統府前發言人爆出桃色風波，資深媒體人韋安則斷言，「韓國瑜打個麻將被查翻，丁允恭根本沒事。」

當時高雄市議員林智鴻爆料稱韓國瑜除夕到峇里島度假時打麻將，要韓公開說明聲稱「擔任市長以來沒再打過一場麻將」是記錯還是說謊？對此，韓國瑜澄清，一行人就摸一下，沒玩錢也不是賭博，雖然知道有人在拍，但認為對方是遊客，所以沒在意。韓強調，照片所拍的是他和家人在度假，不在高雄，更不是打賭博麻將。

然而當時照片曝光後，也掀起一陣討論。而最近丁允恭陷劈腿4女醜聞，遭記者前女友爆料，擔任高雄新聞局長時期，多次在辦公室內發生性關係，韋安11日則在臉書寫下，「韓國瑜打個麻將，牌咖王小姐上法院，被查翻。高市、總統府副發言人辦公室尋歡，除了辭職，根本沒事。」

而這篇貼文曝光後，不少網友則紛紛留言表示，「韓國瑜至今還在被追殺中，一舉一動媒體還在大肆報導」、「顏色很重要」、「心裡插著刀（愛將）...難以訴說」、「進步價值提升另一個層次」。

(中時新聞網)