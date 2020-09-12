前總統府發言人遭週刊爆料擔任高雄新聞局長時，已婚劈腿還逼迫墮胎；丁允恭請辭獲准。沈寂多日，丁前妻今在臉書公開發文，「祝福所有在關係中受傷的女性可以逐漸平復、走出陰霾。」

丁允恭前妻顏婉玲今在臉書發文，

各位好，以下是我對近日風波的回應，往後也不再公開回應此事：

1、我與前夫丁先生日前已由共同租賃處各自搬遷，已與對方生活無涉。

2、我目前致力於尋找地方政治革新的可能性，無意回應任何對於私人情感的細節探詢。

3、祝福所有在關係中受傷的女性可以逐漸平復、走出陰霾。

週刊報導，一名Y女爆料，總統府發言人丁允恭擔任高雄新聞局長時，已婚劈腿還逼迫墮胎；丁允恭請辭獲准。

丁允恭表示，有關今天報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

丁允恭請辭總統府發言人一事，昨天已在政壇傳開；媒體曾向府方查證，卻未被證實。

週刊報導，丁在高雄市新聞局長任內，明明與前妻嚴婉玲訂婚，卻謊稱單身，劈腿包含她在內的4名女子。丁還曾數度在上班時間的局長辦公室與她發生關係，她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎。

(中時 )