網友掀開床板驚見超大坨「灰塵」，顏色夾雜黑灰白，內行一看驚勸，快請除蟲公司來處理，否則其他家俱恐也遭殃。（圖／翻攝自爆系知識家）

床板下方恐有意想不到的東西堆積！一位網友分享，將床板掀起來後驚見大坨「灰塵」，且每次清理都要用鏟的，不是散沙，引爆網友討論，超巨大白蟻窩，你的床哪天睡到一半恐塌下去，並建議她盡快找除蟲公司幫忙，否則其他家具也一起中獎。

網友在臉書社團「爆系知識家」分享，她將床板掀起來發現下面充滿一坨坨的「灰塵」，每次清理的時候都需要用鏟的，也確定不是沙子，讓他忍不住好奇發問，「有人知道這是什麼嗎？是蟻類嗎？是的話是哪種呢？」

從原PO分享的照片中可見，床下充滿大坨的「灰塵」，混雜著灰、白、黑三個顏色，顆粒也比沙子大的多，讓人一看便頭皮發麻，床板下怎麼就藏著這些髒汙呢？恐怖照片也吸引網友討論，「應該是白蟻蛀蝕的」、「這個蟻穴已經很大窩了」、「妳的床改天運動到一半會塌下去」。

另也有網友分享自身經驗指出，這是白蟻！家裡以前有和室空間，某次出國兩個月返家，也發現家裡都是這個，而且拆掉之後更可怕，每根木頭裡面都是滿滿的白蟻，令人毛骨悚然，超可怕！

內行網友更跳出來說，這是「白蟻問題」，建議先不要大動作清潔打掃，要不然會有得搞了！盡快去找專業的除蟲公司來幫忙，否則驚動了白蟻，恐讓本來沒事的家具，也跟著一起中獎。

(中時新聞網)