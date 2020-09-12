錢人豪（左）跟任賢齊相識多年，兩人感情還不錯。（資料照片）

李康生（左起）、錢人豪、王陽明在《海霧》拍攝現場合影。（錢人豪提供）

導演錢人豪近期推出新作《海霧》，是15年導演生涯的第8部長片，今年50歲的他，有句新口頭禪叫「Lucky Trouble（幸運的麻煩）」，他坦言以往經歷過負評、被潑冷水、遇過難搞演員、不被台灣電影圈認可，但現在回頭看，若不當導演，好像就不會碰到這些麻煩事，所以即使麻煩也是幸運。

錢人豪是母親與第4任丈夫生的小孩，還沒成為導演之前，當過電視節目拿大字報的工作人員，也在戲院門口擺攤賣眼鏡，為了多賺一點錢，還替明星、路人預購優惠票賺差額。年輕時跟老婆住在民權東路涮涮鍋店的2樓小套房，房內只有一張梳妝台，老婆畫完妝，他再拿來當書桌輪流用，甚至拮据到母親90歲過世，連個體面的葬禮都沒有，「直到電影才讓我有了不一樣的人生，即使不賣座，還是打算繼續努力」。

香港遇尷尬時刻

成為導演後，錢人豪在香港遇過尷尬時刻，「多年前我被帶到一個香港電影公司的派對，裡面沒人招呼我，感覺我像是壁花，後來被領去VIP室，現場有古天樂、舒淇、劉德華、林建岳，我在裡面坐著像蠟像」。過了15分鐘，他自己都覺得尷尬，摸摸鼻子走出去，推開門要出去時，迎面走來的任賢齊把他拉回去坐，他倆因此結緣，至今仍是好友，也是電影給他的禮物之一。

電影帶給他的幸運不僅如此，「之前我擺地攤被趕，現場是導演劉偉強在拍《古惑仔6》，過了16年，我在香港導演聚會問他『你還記不記得我？那時我被劇組趕出來』，劉偉強笑著跟我說，現在你也是電影人了，我很感謝電影，讓我們能坐在一起吃頓飯」。

《海霧》荷爾蒙破表

電影帶來的「Lucky Trouble」，讓錢人豪結交摯友，也能和以前眼中的名導同桌吃飯，因而扭轉人生，不過他覺得最大的幸運是還能夠一直拍下去，「我每部電影都掛，不但票房不好還被罵很慘，直到第7部《京城81號II》才被看到，但我總是能持續拍下去」。

電影《海霧》找來王陽明、李李仁、柯佳嬿、鄭人碩等演員主演，是台灣少見的海上災難電影，更啟用中台灣影視基地的造浪池，全片集結多位男演員，荷爾蒙破表，錢人豪形容是他心目中的海上版《魁！！男塾》。電影上映中。

(中時 )