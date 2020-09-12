紐約大都會12日(美國時間11日)對戰藍鳥，為悼念2001年的911事件，球員戴上紐約警消的帽子紀念他們當年的英勇奉獻，同時派出國聯最強的投手狄葛朗(Jacob deGrom)先發。大都會打者如同吃了大力丸，單局灌進10分打爆藍鳥，終場18-1大獲全勝。

首局下，藍鳥藉著兩支一壘打與盜壘跑回1分，但是也就這樣了，狄葛朗接下來飆出9K，主投6局僅被敲3安拿下第4勝，自責分率低至1.67。狄葛朗已經連拿兩年國聯賽揚獎，如果今年再獲獎就篤定進入棒球名人堂。

大都會的反攻從第3局開始，康佛多(Michael Conforto)轟出3分全壘打，他們該局進帳4分，打得藍鳥換投。下一局則是藍鳥的惡夢，大都會一開始就弄成無人出局滿壘，史密斯(Dominic Smith)一棒轟成滿貫全壘打！眼見壘包清空但敵人仍不退，藍鳥再度換投，沒想到被打得更慘，該局整整打了14個人次灌進10分，最後史密斯被三振才終於結束。

大聯盟原本不允許球員穿戴特殊球帽，大都會阿隆索(Pete Alonso)去年911穿著自製球鞋出陣，並且提供每個隊友各穿一雙。「當年若不是他們(警消)，真不知道會發生什麼事。」今年聯盟同意開放，紐約另一支球隊洋基也戴帽致敬警消，並且在雙重賽打敗金鶯。

(中時新聞網)