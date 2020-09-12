屏東縣萬巒鄉一對姊弟戀情侶檔11日上午出門遛狗時因故發生口角，男子竟拿水果刀朝女子胸部和臉部猛刺，導致女子重傷送醫。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東縣萬巒鄉一對姊弟戀情侶檔11日上午出門遛狗時因故發生口角，男子竟拿水果刀朝女子胸部和臉部猛刺，導致女子重傷送醫。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東縣萬巒鄉一對姊弟戀情侶檔，11日上午出門遛狗時因故發生口角，男子竟從肩背包中抽出一把水果刀朝女子胸部和臉部猛刺，導致女子重傷送醫。男子行兇後逃跑，警方事後循線在他住家附近逮到人，依照殺人未遂罪偵辦

警方調查，29歲李姓男子與39歲塗姓女子去年12月交往，兩人11日上午7時許到萬巒鄉鹿寮河堤遛狗時，李嫌因口角突然拿出水果刀朝塗女猛刺10多刀，造成塗女血胸，臉頰、頭頸部及手部多處刀傷。

李嫌傷人後馬上逃跑，並將凶器水果刀丟棄在現場旁水溝，晨運目擊民眾見狀馬上報案，警方趕到場緊急將塗女送醫搶救，目前生命跡象穩定，於加護病房觀察中。

內埔警分局獲報後組成專案小組，經從作案車輛追查，兵分多路埋伏，11日下午2時許在李嫌長治鄉家裡不遠處將他逮獲捕。警方表示，李嫌無業，遭逮捕時身上仍穿著作案時衣服，訊後依殺人未遂罪送辦。

(中時 )