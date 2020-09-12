眼看寇爾拿下完封勝，田中將大也受到激勵，在對金鶯隊雙重賽第2場先發5局，被敲3支安打，包括1發全壘打、失1分，送出5次三振、無四壞球，有1次觸身球。加上洋基火力大爆發，終場10比1大勝金鶯，田中拿下勝投，戰績2勝2敗、自責分率3.16。

田中前兩局比較不穩，被擊出3支安打，投出1次觸身球，只因全壘打失1分，損失算是輕微，除了隊友守備幫忙，緊要關頭用三振解除危機也是重要關鍵。

不過洋基贏球的主因還是打擊，承續雙重賽第1場的火力，1局下就集中3支安打和1次四壞球、1次野手選擇，攻下4分逆轉，以4比1領先。接著重炮手沃特在4、5局分別轟出3分、2分全壘打，再添5分，終場則以10比1輕鬆擊敗金鶯。

沃特此役6打數3安打，含雙響炮，猛打賞演出，有6分打點，打擊表現搶眼。他目前累計16轟並列大聯盟全壘打王，36分打點則是洋基隊的打點王。

此外，洋基隊拿下3連勝，在美聯東區仍排第3，但僅落後第2名藍鳥隊0.5場勝差，在美聯則排名第7，晉級季後賽的情勢稍微好轉，但仍不能鬆懈。

(中時 )