中央宣布明年元旦開放含「萊克多巴胺」美國豬肉進口，國民黨今（12日）於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動，國民黨主席江啟臣上午9時許抵達新北市中和區華新市場口連署點，他痛批，民進黨已非一黨獨大而是一人獨裁，必須用公投告訴蔡英文總統，民眾拒絕瘦肉精豬肉。

江啟臣表示，連署活動非常熱烈，代表著民眾的心聲，民進黨不讓人民做主，國民黨就發起公投，讓民眾做主，自己的健康自己顧、自己的食安自己顧，「民進黨選前講民主，選後民進黨做主」，尤其涉及到健康、食安問題，絕對不允許含有瘦肉精美豬進口。

國民黨今（12日）於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動，國民黨主席江啟臣上午9時許抵達新北市中和區華新市場口連署點。（葉書宏攝）

此外，自己做主要靠公民投票，明年8月28日為公投日，必須把握時間加緊連署，第一階段這兩天內會完成，接下來還有第二階段要送至中央選舉委員會，盼中選會不要藉機卡住該案。

江啟臣也無奈說，從今天算起僅剩下110天，民眾可以安心吃滷肉飯、貢丸、肉圓、所有的豬肉加工品，明年元旦起，賣豬肉製品要更擔心，因此，必須藉由公投捍衛食安。

國民黨今（12日）於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動，國民黨主席江啟臣上午9時許抵達新北市中和區華新市場口連署點。（葉書宏攝）

國民黨中和區黨部主委張智倫說，民進黨政府不顧民眾拒吃瘦肉精的權利，連署活動要讓中央政府知道真實的民意，另外亦可藉由連署的結果作為政府對美國談判的後盾，為了自己、為了家人、為了下一代的健康，民眾都該攜手參與連署公投。

國民黨今（12日）於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動。（葉書宏攝）

國民黨今（12日）於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動。（葉書宏攝）

立委葉毓蘭、林德福、國民黨祕書長李乾龍、國民黨新北市黨部主委黃志雄、新北市議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯等均出席連署活動，以實際行動支持捍衛食安公投。

(中時 )