9月10日，英國倫敦金融城市議會通過一項動議稱，注意到英國政府認為陸方實施《香港國安法》違反《中英聯合聲明》，破壞香港高度自治；注意到英國政府為香港英國國民（海外）（BNO）護照持有者擴大居留權，金融城歡迎有關香港居民。對此，中國大陸駐英大使館稱，香港已經回歸中國大陸，英國有關的權利和義務均已履行完畢，又強調香港國安法有利於堅持和完善「一國兩制」。

《香港01》報導，中國大陸駐英國大使館發言人12日表示，倫敦金融城議會有關動議無端指責香港國安法，干涉香港事務和中國大陸內政，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人說，所謂香港國安法「違反《中英聯合聲明》」純屬偽命題，《中英聯合聲明》終極目標和核心內容是確定中國收回香港。1997年7月1日香港回歸中國後，《聯合聲明》中與英國有關的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權藉口《聯合聲明》干預香港事務和中國大陸內政。

發言人稱，所謂《香港國安法》「破壞香港高度自治」純屬誣衊，《香港國安法》彌補了香港長期以來存在的法律漏洞，實施該法有利於堅持和完善「一國兩制」，有利於保障香港民眾的權利自由，有利於維護香港的繁榮穩定和長治久安。

發言人還說，英方為BNO提供居英權違背自身義務，陸英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國大陸公民在英居留權。他稱，英方不顧陸方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國大陸內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

發言人最後稱，近年來，倫敦金融城致力於推動陸英地方交往和金融合作，希望倫敦金融城珍惜來之不易的中英合作成果，認清香港已回歸中國的現實，客觀看待香港國安法，立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國大陸內政，為陸英關係發展注入正能量，而不是相反。

(中時 )