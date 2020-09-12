台海局勢緊張，前國安會秘書長蘇起今天受訪表示，美中之間有很多架要吵，但是台灣不要捲入其中，美國選舉激情總會過去，這段時間我們配合美國激情演戲，但是在激情過後，美國也要往前看，大選之後美國的保障就不存在了，最後受傷的還是我們。

蘇起認為，相較於96年台海危機，當初大陸是因為對於李登輝的發言感到意外，所以採取比較重的作法；現在的大陸反而比較冷靜，每一步動作都是經過算計，不至於一下子有很大的動作。現在不是你一拳我一腳，而是你推我一下、我就擠你一下的互動模式。

蘇起說，台海緊張對台灣絕不是好事，我們是海島靠貿易維生，需要安定的國際環境，一天到晚緊張，台灣內部人民會不安，經濟也不會好起來。

蘇起又說，美中有很多架可以吵，但是台灣不要捲入其中，台灣不要配合美國做一些不必要的動作，對我們有好處的可以配合，但不用完全配合。美國選舉激情總會過去，過去之後我們還要過日子，這段時間我們配合美國激情演戲，最後受傷的是我們，「我一直覺得蔡總統太躁進了一點。」

蘇起認為，美中擦槍走火可能性不高，可是大陸要出氣，一定出在台灣頭上不會找美國算帳。「我比較擔心大選過後，激情過去後美國也要往前看，蔡總統這段期間如果動作太大、刺激太過分，大選之後美國的保障就不存在了。」

(中時 )