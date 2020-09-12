43歲言承旭最近和「陸版杉菜」沈月合拍電視劇《我好喜歡你》，近日他接受陸媒專訪，談到過去在F4時期被媒體報導難搞、大頭症，他吐露實情表示有次他工作空檔想要吃飯，但有不想讓吃飯醜樣被拍，便跟攝影師商量休息一下，沒想到隔天報導就寫他是難搞藝人，令他哭笑不得。

言承旭近來重返電視圈拍新劇《我好喜歡你》，結果評價兩極，有人覺得他和沈月CP感十足，也有人覺得20歲年齡差距大，有如父女戀。他接受《新京報》專訪回應此事，解釋會接這部戲是不希望自己被年齡設限，「同樣的角色，20歲和40歲演，觀眾反而會看到我在這類角色上的成長」，希望透過自身經歷，給這個角色不一樣的養分。

在《我好喜歡你》中，言承旭有場在浴缸內的半裸戲，大秀結實腹肌，讓許多粉絲大飽眼福，言承旭說3年前他被媒體拍到稱發福，後來他為了減肥調整飲食，為了身材常吃水煮餐，吃到懷疑人生，但仍樂觀說：「現在我沒有辦法和其他演員一樣吃一些很美味的美食，沒辦法和其他演員一樣每天睡得很足，但經歷過了這一兩年的低潮，或者以我的自律和追求，可能兩三年後，大家就會看到不一樣的演員言承旭」。

回首2001年言承旭和F4因《流星花園》一炮而紅，同時大頭症等負面標籤不斷，但報導中透露，某次他只是因為工作到很餓想好好吃飯，請求攝影師先別拍，對方答應後，隔天卻刊出「言承旭難搞，提出很多要求」的新聞，讓他很難過。幾年過去他才看淡這類負面評論，強調：「我的人生是自己的，為什麼我們總要被身邊這些和我們生命無關，或他根本不認識你，而且又可以這麼不負責任評價你的人影響」，他沒辦法管別人怎麼說，只能策勵自己更好，做給別人看。

(中時新聞網)