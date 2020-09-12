立榮航空即日起，全球資訊網與立榮航空APP同步推出線上「訂位候補」功能，旅客可上網或使用手機輕鬆候補機位，無須電洽客服中心；立榮航空全球資訊網亦同時新增「購票證明單列印」功能，旅客可於購票日起兩個月內上網列印，不必往返機場或電洽客服中心辦理。

立榮航空洪玉芳說，「訂位候補」可透過立榮航空全球資訊網或立榮航空APP使用此功能。適用航班為起飛前2日（如9／10可候補9／12以後之航班）至往後360天内的班次，一次最多受理四位旅客單段行程候補。完成訂位候補，系統將自動發送通知信，其候補期限計算及候補機位成功後之簡訊通知比照現行規則。

洪玉芳指出，旅客可利用該公司全球資訊網或立榮航空APP的「訂位購票系統」功能查詢機位狀態，若已候補成功，可於開票期限內至前述通路付款開票；另超商通路暫不提供此類代號開票服務（開放日期另期公告）。線上候補訂位代號，若透過人工加訂或更改行程，將無法再使用「訂位購票查詢」及「付款開票」服務功能。

「購票證明單列印」功能：此服務僅建置於立榮航空全球資訊網。機場櫃檯、訂位中心、電子商務通路開立之機票皆適用。適用列印期間為自完成購票日起2個月內（如9／1開立之機票最晚可於11／1列印），超過期限需請旅客洽訂位中心或機場櫃檯開立。

洪玉芳表示，不適用「購票證明單列印」的票種如下：（1）國內機票號碼前7碼範圍為5252440~5252479以外之區間不適用。（2）訂位艙等為B／V（一條龍）、Ｇ（團體）、Ｓ（立榮假期）、Ｎ（員工ID或AD票等）、Ｘ（會員哩程兌換）艙皆不適用。（3）機票使用狀態限為Ｏ（OPen）、Ａ（Airport control）、Ｃ（Checkedin）、Ｌ（Lifted／Boarded）、Ｆ（Flown／Used）可接受列印，其餘使用狀態皆不適用。

洪玉芳強調，依財政部規範，旅客按下「列印」後，表單上的所有資訊（買受、統編、行程…等）將無法再提供修改，後續重新查詢皆會顯示先前列印時所儲存的內容，若有內容更正需求，請旅客洽訂位中心或機場櫃檯重新開立。

(中時 )