新北市一名45歲孟姓女子，去年10月帶2隻兇猛的比特犬與班道戈犬到頂樓遛狗，剛好遇見鄰居陳女，也帶著飼養的狐狸犬上樓，比、班見狐狸犬狂吠不止，抓狂對狐狸犬攻擊嘶咬，幾乎扯爛狐狸犬的大腿，陳女為了救愛犬，徒手扳開比特犬的嘴，也慘遭咬斷手指，陳女憤而告上法院，判決結果出爐，士林地院依過失傷害罪，判孟女拘役35天，得易科罰金3萬5千元確定，民事賠償部分仍在審理中。

判決書指出，2019年10月24日傍晚5時許，孟女帶著飼養的2條猛犬到社區頂樓遛狗，將安全門關閉後，讓猛犬自由活動10分鐘，此時鄰居陳女也恰巧上樓遛狐狸犬，因狐狸犬警覺心重，見到2條猛犬開始狂吠，2猛犬立即撲上來朝牠攻擊嘶咬。

陳女見愛犬大腿遭咬傷，情況危急之下，伸手扳開比特犬的嘴，隨著抱著愛犬逃離頂樓，不料比特犬一路追來，咬住陳女右手臂，造成多處開放性傷口、左手小指閉鎖性骨折，事後憤而控告孟女涉犯過失傷害罪。

孟女到案後辯稱，到頂樓後有將安全門關閉，採取防範措施，2愛犬聽到狐狸犬吠聲跑過去，因遭狐狸犬攻擊才反擊。陳女逕自扳開比特犬的嘴，也有過失。

士林地院認為，社區頂樓屬於公共場合，即使關上安全門，住戶仍得以隨時出入，孟女帶2隻猛犬出入公共場所，應遵守動物保護法「牽繩鍊、戴口罩」，導致陳女遭受攻擊，考量孟女已認錯道歉，一審依過失傷害罪判拘役35天，得易科罰金。孟女認為刑責過高上訴，二審駁回維持原判，全案確定。

(中時新聞網)